فوز لوائح "التنمية والوفاء" البلدية في جويا وعيترون وشقرا

أعلنت الماكينة الانتخابية في حزب الله، عن فوز لوائح "التنمية والوفاء" للمجالس البلدية في بلدات في جويا وعيترون وشقرا.
في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 36.48 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 42.78 بالمئة.
وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 37.19 بالمئة، بينما بلغت في جزين 43.01 بالمئة.
وفي مرجعيون، بلغت النسبة 32.19 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 29.05 بالمئة. وفي النبطية، بلغت النسبة 45.56 بالمئة، وفي صور 39.82 بالمئة، وفي صيدا 45.52 بالمئة.
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