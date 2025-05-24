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فوز اللوائح المدعومة من "القوات اللبنانية" في عقتانيت وطنبوريت ودرب السيم في قضاء صيدا

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فوز اللوائح المدعومة من "القوات اللبنانية" في عقتانيت وطنبوريت ودرب السيم في قضاء صيدا

فازت اللّوائح المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" في الانتخابات البلديّة في بلدة عقتانيت- قضاء صيدا برئاسة جوزيف شاهين، طنبوريت- قضاء صيدا برئاسة إيلي خطار، ودرب السيم- قضاء صيدا برئاسة ابراهيم باسيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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