فازت اللّوائح المدعومة من حزب "القوّات اللّبنانيّة" في الانتخابات البلديّة في بلدة عقتانيت- قضاء صيدا برئاسة جوزيف شاهين، طنبوريت- قضاء صيدا برئاسة إيلي خطار، ودرب السيم- قضاء صيدا برئاسة ابراهيم باسيل.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز اللوائح المدعومة من "القوات اللبنانية" في عقتانيت وطنبوريت ودرب السيم في قضاء صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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