خريس: أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير، النائب علي خريس، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "NBN"، بأنّ "الاحصاءات والمعلومات الأولية تشير لفوز لائحة "التنمية والوفاء" بكامل أعضائها في مدينة صور".

وكانت قد أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية وبدأت عملية فرز الأصوات.