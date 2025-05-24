"الوطني الحر": فوز اللوائح المدعومة من التيار في كفروة- النبطية والمكنونية وبتدين اللقش في جزين

أعلنت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الح، عن فوز المزيد من المخاتير واللوائح المدعومة من التيار.

وأكّدت فوز المختار فؤاد قسطنطين المدعوم من "التيار" في بلدة مليخ- جزين، مشيرة إلى فوز فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في المكنونية- جزين.

كما فازت اللائحة المدعومة من التيار في كفروة النبطية، واللائحة المدعومة من التيار في بتدين اللقش- جزين.

وفي وقت سابق، أفادت ماكينة التيار الوطني الحر، في تصريح لقناة "الجديد"، بأنّ "أرقام لائحتنا في جزين مُضاعَفة عن لائحة حزبي "القوات" و"الكتائب" حتى الآن والمعطيات تشير الى اكتساح انتخابي في المدينة".

وكان قد أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح لقناة الـ"إل بي سي"، إلى أنّ "جزين لا تخرج من خطها السيادي والوطني اللبناني".