نتائج المخاتير في بلدات إركي واللوبيا وحارة صيدا والعدوسية في قضاء صيدا

فاز المختاران في بلدة إركي- قضاء صيدا علي فضل شكرون وحسن عبد الحسن ناصر. وفي بلدة اللوبيا- قضاء صيدا فاز المختار عبدو خليل، وفي حارة صيدا فاز المخاتير خليل الزين وحسين صالح ونبيل زيدان. أمّا في بلدة العدوسية- قضاء صيدا فقد فاز المختار اسكندر داوود، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

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