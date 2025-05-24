"بلومبرغ": دول أوروبية ترغب بشراء كميات من الأسلحة الأميركية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "دولا أوروبية ترغب في شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تحسبا لرفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بذلك".

واشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة الى أن "أوروبا لا تملك الترسانات أو القدرات اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسلحة لمواصلة إمداد كييف بمفردها دون مشاركة الولايات المتحدة. وترى الدول الأوروبية أن الحل ممكن بشراء المزيد من الأسلحة الأميركية ثم إرسالها إلى أوكرانيا".

ولفتت الوكالة إلى أن "الخبراء يقدرون أن المساعدات العسكرية التي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد تنفد بحلول الصيف المقبل. وسيكون من الصعب على الغرب أن يملأ الفراغ الذي سينتج عن هذا".