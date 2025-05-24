خارجية تركيا رحبت برفع العقوبات عن سوريا: ندعم الخطوات التي تساهم بالتنمية الاقتصادية بسوريا

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إلى أنّ "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، موضع ترحيب".

وأوضح في تصريح، أن "هذه الإجراءات تحمل أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا"، مؤكّدًا أن "تركيا ومن خلال قدرتها المؤسسية والقوة الريادية لقطاعها الخاص، وبالتعاون مع جميع الدول المنفتحة على التعاون، ستواصل دعم الخطوات التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية في سوريا".