شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" ينهى مؤتمره الشعبي بتكريم "الجزار" والتقاط صورة تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى حزب الجبهة الوطنية مؤتمره الجماهيري الأول بتكريم النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب واعتلى قيادات الحزب المنصة لالتقاط صورة تذكارية مجمعة.

جاء ذلك في نهاية المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.

كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض.

وقد توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.



الدكتور عاصم الجزار



خلال التكريم