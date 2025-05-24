شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب بمؤتمر الجبهة: تنفيذ ما يزيد عن 330 مشروعا و107 آلاف شاب مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تعمل بكل طاقتها لإتاحة الفرصة للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية والحكومة قدمت الكثير لمحافظة الشرقية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بالشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية شهدت زخما كبيرا فى البرامج حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 330 مشروع مثل طور وغير ومشوارى والتى تهدف لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة وقد استفاد وشارك فى هذه البرامج أكثر من 107 آلاف من شباب محافظة الشرقية.

وأشار إلى أن حمامات السباحة أصبحت موجودة فى القرى بخلاف قاعات المناسبات والملاعب الخماسية، وكل ذلك مجرد لمحة لما قدمته وزارة الشباب والرياضة فى محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



وتوافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.