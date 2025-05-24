شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار: نستعد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية باختيار مرشحين على درجة كبيرة من التميز والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يعمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى آليات تجمع بين الرؤية والتنفيذ على أرض الواقع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، قائلا "فتحنا برامج للحوار بعنوان نلتقى.. نتحاور..نتشارك، فالحوار لغتنا منذ البداية ومستمرين على هذا النهج.

وأضاف "الجزار" أننا نستعد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بأختيار مرشحين على درجة كبيرة من التميز، يدعمهم برنامج قوى يعكس أولويات المصريين، ووجه رسالة للحضور والمواطنين بشكل عام قائلا "نعدكم أن نكون صوتكم ونؤيد كل ما فيه مصلحة للمواطن بكل شجاعة".

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



وتوافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.