شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا ندرك تماما أن تأسيس حزب سياسي جديد تعبير عن حيوية المجتمع والثراء الفكرى والطاقة المتجددة وحيوية الأمة.

وأضاف "فوزى" أن حزب الجبهة الوطنية يكتب اليوم أولى صفحاته فى الحياة السياسية تعكس طموحات شريحة كبيرة من أبناء الوطن، وأن قيادات الحزب تحمل بين طياتها سجل حافل من الخبرة البرلمانية، وأثبتوا كفاءة فى الواقع السياسي بشكل ملموس، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى قادة قادرين على استماع هموم المواطنين والتعامل مع تحقيق طموحاتهم، لذا فإن الحكومة حرصت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلق البيئة المناسبة للعمل الحزبي والمشاركة السياسية، وأن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة لسماع المقترحات والرؤى من الجميع، وكل ما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



وتوافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.