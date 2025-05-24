فرح واكب ميدانيًا سير الانتخابات بالجنوب ونوّه بجهوزية عناصر الدفاع المدني وانضباطهم

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني "أنها واصلت بنجاح مواكبتها للجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، التي جرت اليوم السبت في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، في ظلّ ظروف أمنية دقيقة ناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني".

وأشارت في بيان، الى أن "المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح قام بجولة ميدانية شملت العديد من نقاط التمركز في أقضية المحافظتين، حيث اطلع مباشرة على سير تنفيذ المهام المناطة بالعناصر المنتشرين ميدانيا، وعاين التدابير المتخذة لضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الاحتمالات الطارئة".

ولفتت المديرية الى أن فرح "نوه بالجهوزية العالية والانضباط اللافت اللذين أظهرهما العناصر رغم المخاطر المحدقة، مثنيا على حسهم الوطني والتزامهم الإنساني. كما أصدر توجيهاته بتكثيف التدخلات في المناطق المتأثرة بالقصف، وتقديم أقصى درجات الدعم للناخبين، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأفادت بأن "هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي شدد خلال الاجتماعات التنسيقية على أهمية تعزيز التعاون الميداني بين الأجهزة كافة، مع التأكيد على أولوية سلامة المدنيين وضمان حسن سير العملية الانتخابية في جميع المناطق، مهما بلغت التحديات".

كما ذكرت أن "منذ الساعة الخامسة فجرا، تمركز نحو 295 عنصرا من الدفاع المدني في 198 نقطة انتشار، معززين بـ40 آلية إطفاء، و20 آلية إسعاف، و7 آليات نقل. وقد نفذ العناصر، حتى ساعة إعداد هذا البيان، سلسلة من المهمات المرتبطة مباشرة بالعملية الانتخابية، تمثلت بمساعدة 71 ناخبا من كبار السن، و8 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 3 حالات خاصة أخرى داخل مراكز الاقتراع في أقضية جزين وصيدا والنبطية، فضلا عن تأمين سلامة الناخبين وتسهيل وصولهم إلى المراكز، والتدخل عند الاقتضاء لمعالجة أي طارئ صحي أو لوجستي في محيط مراكز الاقتراع".

وتبيّت المديرية أن "فرح يواصل متابعة سير العمليات من داخل غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني، منوها بجهود العناصر العاملين فيها الذين واكبوا مختلف مراحل العملية الانتخابية، منذ بداياتها في محافظة جبل لبنان (المرحلة الأولى)، مرورا بمحافظات لبنان الشمالي وعكار (المرحلة الثانية)، ومحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل (المرحلة الثالثة)، وصولا إلى المرحلة الختامية اليوم، بدقة وجهوزية عالية".

وعبّر فرح عن تقديره الكبير "لتفاني الموظفين في غرفة العمليات الذين يوصلون الليل بالنهار، ويتابعون من دون انقطاع جميع الاتصالات الواردة من مختلف المناطق، ويحرصون على توجيه الفرق الميدانية إلى مواقع النداءات بأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ".

وإذ أكدت المديرية العامة للدفاع المدني "التزامها الكامل برسالتها الوطنية والإنسانية"، دعت "المواطنين إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ عبر الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693"، مؤكدة "استمرار حال الجهوزية التامة حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي".

وكشفت أنّ "في موازاة هذه الجهوزية الاستثنائية، واصلت وحدات الدفاع المدني تنفيذ مهماتها اليومية المعتادة على امتداد الأراضي اللبنانية، حيث تم تسجيل 64 مهمة إطفاء لحرائق مختلفة، و6 مهمات إسعاف وحوادث سير، ومهمتين لإنقاذ هرّة، بالإضافة إلى مهمتين في مجال السلامة العامة، وذلك ضمن إطار الواجبات الدائمة الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات".

وأعلنت أن "من أبرز هذه التدخلات، تمكن عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، من السيطرة على حريق كبير اندلع على متن باخرة راسية في مرفأ طرابلس، حيث نجحوا في تنفيذ المهمة بسرعة ومهنية عالية، ما حال دون امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من الميناء، واقتصرت الأضرار على الماديات".