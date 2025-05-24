"ألفا": توقُّف العمل في محطة بيقون بسبب عملية تخريب والفرق الفنية أصلحت العطل

أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، "توقُّف العمل في محطة بيقون في أعالي الشوف، قرابة السّادسة مساء اليوم، بسبب عمليّة تخريب تعرّضت لها، وإقدام مجهولين على تلف معدّات تقنيّة في المحطّة وسرقة البطاريّات، ممّا أدّى إلى توقّف جزئي في خدمات التّخابر والداتا في بعض البلدات في أعالي قضاءَي الشوف وجزين".
وأوضحت في بيان، أنّ "الفرق الفنيّة تولّت إصلاح العطل، وعادت الخدمة إلى طبيعتها قرابة الثّامنة مساء"، مقدّمةً الاعتذار إلى مشتركيها الّذين تأثّروا بهذا العطل، ومؤكّدة "أنّها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونيّة والقضائيّة اللّازمة في حق السّارقين".
كانت هذه تفاصيل خبر "ألفا": توقُّف العمل في محطة بيقون بسبب عملية تخريب والفرق الفنية أصلحت العطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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