أفادت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر"، بفوز مختار بلدة مشموشة- قضاء جزين المدعوم من "التيّار"، وفوز مختار بلدة زحلتا- قضاء جزين سليم ناصيف المدعوم من "التيّار"، ومختار العيشية- قضاء جزين خير أبو خير، بدعم من التيّار".

كانت هذه تفاصيل خبر الماكينة الانتخابية لـ"التيار": فوز مخاتير مشموشة وزحلتا والعيشية المدعوين من "الوطني الحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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