الماكينة الانتخابية لـ"التيار": فوز اللائحة المدعومة من "الوطني الحر" في كفرفالوس- جزين

أشارت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر" إلى "فوز المختار دانيال الياس المدعوم من "التيّار"في جرجوع- النبطية، المختار فؤاد قسطنطين المدعوم من "التيار" في مليخ- جزين"، والمختارَين الياس شبلي وتوني خوري المدعومَين من "التيّار" في قيتولي- جزين".

وأفادت بـ"فوز اللّائحة المدعومة من "التيّار" على اللّائحة المدعومة من عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" غادة أيوب بنتيجة 9-0 في كفرفالوس- قضاء جزين".