أشارت الماكينة الانتخابيّة لـ"التيّار الوطني الحر" إلى "فوز المختار دانيال الياس المدعوم من "التيّار"في جرجوع- النبطية، المختار فؤاد قسطنطين المدعوم من "التيار" في مليخ- جزين"، والمختارَين الياس شبلي وتوني خوري المدعومَين من "التيّار" في قيتولي- جزين".
وأفادت بـ"فوز اللّائحة المدعومة من "التيّار" على اللّائحة المدعومة من عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" غادة أيوب بنتيجة 9-0 في كفرفالوس- قضاء جزين".
كانت هذه تفاصيل خبر الماكينة الانتخابية لـ"التيار": فوز اللائحة المدعومة من "الوطني الحر" في كفرفالوس- جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.