عبدالله استقبل وزير الصحة في دولة لاتفيا: بحثنا في سبل توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية والصحية

اشار النائب بلال عبد الله، الى أن "شرفني وزير الصحة في دولة لاتفيا حسام ابو مرعي، بزيارتي برفقة قنصل لاتفيا في لبنان الأستاذ جيرار رنو، ودار النقاش حول العلاقات بين لبنان ولاتفيا وسبل توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية والصحية".

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