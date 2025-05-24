سلام: لم نتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين ونسعى لحشد ما هو مطلوب لاعادة الاعمار

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى "أننا نشكر كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية"، وقال: "نستعد للانتخابات النيابية وسنعد مشروع قانون انتخاب يسد الشوائب الموجودة"، وقال: "أنا راض عن الإستحقاق وتعلمنا من الشوائب دورة بعد الأخرى".

كلام سلام جاء في تصريح من وزارة الداخلية بعد البدء في فرز الأصوات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.

وردًا علىالمعلومات الصحافيةعن صفقة محتملة لتبادل أسرى بين إيران والعراق وإسرائيل قد تشمل أسرى لحزب الله وباحثة إسرائيلية أُسرت في العراق، شدد سلام على "أننا لم نتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل".

إلى ذلك، شدد سلام على "أننا نسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لاعادة الاعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر".