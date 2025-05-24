"NBN": المعلومات الأولية تشير لفوز لائحة "التنمية والوفاء" بكامل أعضائها في مدينة صور

أفادت قناة "NBN"، بأنّ "الاحصاءات والمعلومات الأولية تشير لفوز لائحة "التنمية والوفاء" بكامل أعضائها في مدينة صور.

ولفتت إلى وجود "تقدم كبير للائحة التنمية والوفاء في النبطية".

وكانت قد اغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاخيارية وبدأت عملية فرز الأصوات.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 36.48 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 42.78 بالمئة.

وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 37.19 بالمئة، بينما بلغت في جزين 43.01 بالمئة.

وفي مرجعيون، بلغت النسبة 32.19 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 29.05 بالمئة. وفي النبطية، بلغت النسبة 45.56 بالمئة، وفي صور 39.82 بالمئة، وفي صيدا 45.52 بالمئة.