الحجار: الشعب مارس حقه الديمقراطي وتأكدنا أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّه "وردني عدد من الشكاوى وتابعتها مع الاجهزة الامنية ولم يكن هناك أي خلل او تدخل لصالح اي جانب"، وذلك في تصريح من وزارة الداخلية بعد اغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاخيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.

ولفت إلى أنّ "النسب متدنية مقارنةً مع عام 2016، لكن بعد 9 سنوات من الغياب كان الشعب اللبناني يمارس حقه بديمقراطية وهذا الأهم".

وأضاف الحجاز "الفوز بالتزكية عملية ديمقراطية سليمة ولا شائبة على هذا الأمر من الناحية القانونية".

وقال: "الشّعب اللبناني مارس حقه الديمقراطي وهذا هو الأهم وعسى أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد الحيوية في العمل في مختلف البلديات"، مشيرًا إلى "أننا تأكدنا أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية الانتخابية والاعتداءات التي حصلت موثّقة وأحيلت إلى الاجهزة المعنية والقضاء المختص".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 36.48 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 42.78 بالمئة.

وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 37.19 بالمئة، بينما بلغت في جزين 43.01 بالمئة.

وفي مرجعيون، بلغت النسبة 32.19 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 29.05 بالمئة. وفي النبطية، بلغت النسبة 45.56 بالمئة، وفي صور 39.82 بالمئة، وفي صيدا 45.52 بالمئة.