ماكينة التيار الوطني الحر لـ"الجديد": أرقام لائحتنا في جزين مُضاعَفة عن لائحة القوات والكتائب حتى الآن

أفادت ماكينة التيار الوطني الحر، في تصريح لقناة "الجديد"، بأنّ "أرقام لائحتنا في جزين مُضاعَفة عن لائحة حزبي "القوات" و"الكتائب" حتى الآن والمعطيات تشير الى اكتساح انتخابي في المدينة".

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 36.48 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 42.78 بالمئة.

وعلى مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 37.19 بالمئة، بينما بلغت في جزين 43.01 بالمئة.

وفي مرجعيون، بلغت النسبة 32.19 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 29.05 بالمئة. وفي النبطية، بلغت النسبة 45.56 بالمئة، وفي صور 39.82 بالمئة، وفي صيدا 45.52 بالمئة.