باسيل: جزين لا تخرج من خطها السيادي والوطني اللبناني

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح لقناة الـ"إل بي سي"، إلى أنّ "جزين لا تخرج من خطها السيادي والوطني اللبناني".
وفي وقت سابق، أفادت ماكينة التيار الوطني الحر، في تصريح لقناة "الجديد"، بأنّ "أرقام لائحتنا في جزين مُضاعَفة عن لائحة حزبي "القوات" و"الكتائب" حتى الآن والمعطيات تشير الى اكتساح انتخابي في المدينة".
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