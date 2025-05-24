اشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الى ان "ألمانيا قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتبارا من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة".
ووضع بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج" "إطارا زمنيا لنموذج الخدمة العسكرية الألمانية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الجيش الذي ينقصه العدد الكافي من الأفراد".
وأوضح بيستوريوس٬ "إذا جاء وقت أصبحت فيه لدينا قدرة أكبر من التسجيلات التطوعية سيتم اتخاذ قرار لجعل التجنيد إجباريا".
وذكر أن "حكومة المستشار فريدريش ميرتس تتحرك بسرعة نحو مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية وتأمل في أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2026".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الألماني: نفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري بالجيش لعدم كفاية المتطوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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