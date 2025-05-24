أعلن الدفاع المدني في غزة "مقتل تسعة أبناء لزوجين طبيبين في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس في جنوب القطاع الفلسطيني المدمر". واوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس ان "طواقمنا قامت بنقل جثامين 9 شهداء أطفال بعضهم جثث متفحمة من منزل الدكتور حمدي النجار وزوجته الدكتورة آلاء النجار، وجميعهم أطفالهما"، مضيفا أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنزل" ظهر الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 أبناء لزوجين طبيبين في غارة إسرائيلية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.