زيلنسكي: غدا المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى مع موسكو

اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، اننا "استعدنا اليوم 307 من جنودنا الأسرى عبر استمرار عملية التبادل ليصل مجموع المحررين إلى 697". وأشار الى ان "مهمتنا إطلاق سراح المحتجزين في روسيا وهذه مسؤولية ليست سهلة"، كاشفا عن ان "غدا المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى مع موسكو".

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