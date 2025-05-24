المبعوث الأميركي لسوريا: بحث مع الشرع في اسطنبول سبل تنفيذ رؤية ترامب لازدهار سوريا

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى "أنني التقيت الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا وقد أشاد بقرار الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات عن بلده".

ولفت إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة"، مضيفًا "أكدت للشرع دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد كل سنوات العنف التي عاشها"، كما "بحثت مع الرئيس السوري ووزير خارجيته أسعد الشيباني في اسطنبول سبل تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لازدهار سوريا".

وذكر المبعوث الأميركي لسوريا، "أنني أعربت للجانب السوري عن الالتزام بالحوار وتشييد صندوق استثمار لإعادة بناء اقتصاد سوريا".

وأمس، رفعت السلطات الأميركية رسميا العقوبات عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في سوريا.