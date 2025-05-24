زاخاروفا: عملية تبادل الأسرى دحضت جميع حجج الغرب حول عدم رغبة روسيا بالتفاوض مع أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "عملية تبادل الأسرى التي بادر بها الجانب الروسي دحضت جميع حجج الغرب حول عدم رغبة روسيا في التفاوض مع أوكرانيا".

واشارت زاخاروفا لقناة "زفيزدا"، الى ان "هذا الوضع يدحض تماما ما يسمى بحجج المجتمع الليبرالي الغربي الزاعمة أن روسيا لا تريد المفاوضات ولا تستعد لها"، لافتة إلى أن "عملية تبادل الأسرى كانت بمبادرة روسية وتم تنفيذها في أقصر آجال ممكنة".

وقد استعادت موسكو 270 عسكريا من الأسر الأوكراني، بالإضافة إلى 120 مدنيا بينهم أشخاص من مقاطعة كورسك سبق أن أسرتهم القوات الأوكرانية، مقابل تسليم العدد نفسه من العسكريين والمدنيين الأوكران.

ومن المقرر مواصلة عملية التبادل الواسعة النطاق التي بادرت إليها روسيا في الأيام المقبلة، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية.