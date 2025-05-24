أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش ريتنغز" "تصنيف أوكرانيا الطويل الأجل لسندات الديون السيادية بالعملة الأجنبية عند مستوى "RD"، الذي يعكس حالة التخلف المحدود عن السداد".
وجاء في بيان الوكالة أن "هذا التصنيف سيُحتفظ به حتى تطبيع كييف علاقاتها مع الغالبية العظمى من الدائنين الأجانب". كما أشارت الوكالة إلى أن "الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا تباطأ"، مع تنقيح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 2.9% إلى 2.5%.
واعترفت السلطات الأوكرانية مرارا بأن البلاد قادرة فقط على تمويل النفقات العسكرية بشكل مستقل، بينما تعتمد جميع بنود الميزانية الأخرى على المساعدات الخارجية، التي تأتي غالبيتها في صورة قروض وليس منح.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "فيتش": أوكرانيا في حالة تخلف محدود عن سداد الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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