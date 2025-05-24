شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فؤاد أباظة: نؤكد دعم الرئيس السيسي فى كل قراراته للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عدة رسائل أولها رسالة شكر لرجال الأمن على مستوى محافظات الجمهورية واختص رجال الأمن بالشرقية، ورسالة شكر لرجال القوات المسلحة لدفاعهم عن أرض الوطن، كما وجه الشكر لأهالى محافظة الشرقية وكافة الحضور للمؤتمر على رأسهم الوزراء وقيادات حزب الجبهة الوطنية.

كما وجه "أباظة" رسالة باسمه ونيابة عن أهالى محافظة الشرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مملوءة بحب صادق ووفاء مخلص نؤكد دعمنا الكامل للرئيس فى كل خطواته وقراراته مشددا على ثقة الجميع فى قراراته للحفاظ على الوطن وضمان استقراره.

وأنهى كلمته بترديد كلمات أغنية "تفوت عليكي المحن" وسط تصفيق حار من آلاف المواطنين الذين حرصوا على حضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.

وقد عرض حزب الجبهة الوطنية فيديو تأسيس الحزب بعد جمع الآلاف من التوكيلات من كافة المحافظات وذلك فى بداية مؤتمره الشعبي الأول بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض.

وقد توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.