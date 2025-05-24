شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجبهة الوطنية: نعدكم سنكون صوتكم الذى لا يعارض من أجل المزايدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يعمل تحت شعار مصر للجميع آخذين فى الاعتبار أولويات الوطن والمواطن، ونؤكد أن العمل السياسي الذى يرتكز على القيادة والخبرة قادر على صنع الفرق، ومبادؤنا احترام الدستور وإعلان دولة المواطنة والإصلاح الحزبي.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية أننا نؤمن بالحفاظ على النسيج الوطنى واستيعاب كل فئات المجتمع، مشددا: أهدافنا واضحة، وطن آمن، مواطن يعيش حياة كريمة، توسيع المشاركة السياسية، وتشجيع الاقتصاد لتوليد فرص حقيقية للشباب.

كما وجه تحية لرؤية الدولة المصرية فى تعاملها ومواقفها التى تؤكد قوتنا وعدم تبعية الدولة المصرية، وأكد دعم القيادة السياسية فى تعاملها مع الملفات الخارجية وعلى الأخص موقفها تجاه فلسطين ورفضها للتهجير.

وقال "نعدكم سنكون صوتكم الذى لا يعارض من أجل المزايدة بل من أجلكم وليس للحصول على الكرسي..وللفلاحين والعمال سنكون صوتكم المسموع الذى لا يلين وللشباب فإننا نؤمن أن الأمم لا تنهض إلا بحضور الشباب وندعوكم للانضمام إلينا والانخراط فى العمل تحت قيادتنا".

وقد عرض حزب الجبهة الوطنية فيديو تأسيس الحزب بعد جمع الآلاف من التوكيلات من كافة المحافظات وذلك فى بداية مؤتمره الشعبي الأول بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض.

وقد توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.