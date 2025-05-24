شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان شعلان: مؤتمر الجبهة الوطنية انطلاقة جديدة لمسار سياسي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عثمان شعلان أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، المؤتمر انطلاقة جديدة لمسار سياسي يعبر عن إرادة سياسية حقيقية.

وأضاف "شعلان" خلال كلمته بالمؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية، أن الحزب يؤمن أن السياسة ليست رفاهية بل مسؤولية وأن الوطن يبنى بالتخطيط والعمل وليس الشعارات، مؤكدا أننا فى لحظة فاصلة نجسد فيها وجود حقيقي للحزب ونقطة انطلاق لتوسيع مساحة الحوار مع المواطنين فى كل مدينة وقرية، مشددا على أن حزب الجبهة الوطنية ينتقد السياسات التى تضر بالوطن ويقدم الحلول ويقدم البدائل الواقعية ويؤيد ما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.

وقال إن الحزب يضع فى أولى أولوياته إشراك كل فئات المجتمع فى الحياة السياسية ونمد أيدينا إلى الشباب وكل الفئات التى ظلت بعيدة عن المشاركة

المؤتمر هو بداية لحزب فاعل منظم واقعى يحمل تطلعات المواطنين ويحولها لبرامج قابلة للتطبيق.

وقد عرض حزب الجبهة الوطنية فيديو تأسيس الحزب بعد جمع الآلاف من التوكيلات من كافة المحافظات وذلك فى بداية مؤتمره الشعبي الأول بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات.



كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض.

وقد توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.