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تهنئة إريتريا بذكرى الاستقلال

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تهنئة إريتريا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية تهنئة، إلى رئيس إريتريا، لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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