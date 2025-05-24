تهنئة إريتريا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس إريتريا، لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.