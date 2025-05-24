السعودية وفرنسا تدعوان إلى التحرك نحو حل الدولتين

شددت السعودية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلا وحيدا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يتحقق إلا عبر خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. جاء ذلك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وترأست وفد السعودية المستشارة في وزارة الخارجية السعودية د. منال رضوان، منوهةً إلى أهمية الإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، ومؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية.

ضرورة تأسيس دولة فلسطينية

أكدت المستشارة منال رضوان، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أن السعودية بالشراكة مع فرنسا تسعى لأن يشكّل هذا المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يتحقق إلا عبر خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع، مشددة على التزام السعودية الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق «التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج.

دعم كامل

قد شهد الاجتماع استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثماني المنبثقة عن المؤتمر، وقُدمت خلاله إحاطات حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة.

كما شهد الاجتماع -الذي حضرته وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو- تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025.