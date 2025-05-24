النائب العام يفتتح ورشة عمل عن الإرهاب في القاهرة

افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود المعجب، في القاهرة، أعمال ورشة العمل المتخصصة في «أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب»، التي تنظمها النيابة العامة المصرية.

وأكد المعجب أهمية الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.

وأشاد النائب العام بالدور الرائد الذي تضطلع به النيابات العامة في الدول العربية في مكافحة الإرهاب، مبديًا ثقته بأن الورشة ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المجتمعات في مؤسساتها القضائية.