الجبير يستقبل وفدا أمريكيا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد مايكل لولر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.