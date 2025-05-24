حرس السواحل الليبي ينقذ 91 مهاجرًا من الغرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أنقذ خفر السواحل الليبي 91 مهاجرًا غير شرعي من الغرق اليوم، أثناء وجودهم على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية الليبية أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية وعربية مختلفة، كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر، ويطلقوا نداء استغاثة، مشيرًا إلى أن المهاجرين نُقلوا إلى أحد مراكز الإيواء لتقديم الرعاية الصحية والإنسانية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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