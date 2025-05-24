نشرت وزارة الداخلية مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مساءً بين عامي 2016 و2025. وفي التّفاصيل، بلغ مجموع الجنوب والنبطية 48.15 بالمئة في العام 2016، بينما سجّلت اليوم 36.94 بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مقارنةً مع العام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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