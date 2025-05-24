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الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مقارنةً مع العام 2016

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  • الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مقارنةً مع العام 2016 1/2
  • الداخلية نشرت نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مقارنةً مع العام 2016 2/2

نشرت وزارة الداخلية مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة 7 مساءً بين عامي 2016 و2025.

وفي التّفاصيل، بلغ مجموع الجنوب والنبطية 48.15 بالمئة في العام 2016، بينما سجّلت اليوم 36.94 بالمئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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