لاوندس بجولة تفقديّة جنوبًا: إنجاز الاستحقاق الانتخابي عشية عيد المقاومة يحمل أبعادًا وطنية

تابع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، حيث قام بجولة تفقدية شملت عددًا من المديريات والمكاتب التابعة للمديرية في المحافظتين واطّلع خلالها على التدابير الأمنية المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

واكد خلال لقائه بالضباط والعسكريين، "ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والحياد"، منوّهًا بـ"ثباتهم وصمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ولا سيما في الجنوب"، مشيدًا "بما أظهروه من مسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة". واعتبر أنّ "إنجاز الاستحقاق الانتخابي عشية عيد المقاومة والتحرير يحمل أبعادًا وطنية تعكس تمسّك اللبنانيين بأرضهم وإرادتهم في الصمود رغم التحديات".

في سياق اخر، ترأّس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا موسّعًا في مكتب محافظ النبطية هويدا الترك، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الدفاع ميشال منسى، واللواء الركن لاوندس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وفي صيدا، التقى اللواء لاوندس محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وقائمقام جزين يحيى صقر، وتمّ التباحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي.