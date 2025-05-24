التحكم المروري: تعطل سيارة بين نفقَي المطار باتجاه بيروت ويُعمل على المعالجة

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"تعطّل سيّارة بين نفقَي المطار باتجاه بيروت، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".

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