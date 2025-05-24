باسيل من جزين: المهم رضى أهالي جزين على نتائج الانتخابات

أشار رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، في تصريح من جزين، إلى أن "المهم رضى أهالي جزين على نتائج الانتخابات" البلدية والاختيارية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في مدينة صور بلغت، حتى الآن، 27.35 بالمئة، بينما في مدينة صيدا بلغت 30 بالمئة.

وفي مدينة حاصبيا بلغت 31.06 بالمئة، في حين بلغت في مدينة جزين 44 بالمئة.

إلى ذلك، ذكرت مراسلة "النشرة" أنّ نسبة التصويت بلغت في مجيدل 54 بالمئة، لبعة 54 بالمئة والجرمق 23 بالمئة.