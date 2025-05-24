قوى الأمن: تدابير سير بسبب صيانة الإنارة داخل نفق المطار- الكوكودي غدًا وبعد غد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الإنارة داخل ​نفق المطار​- الكوكودي (النّفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و26 أيّار 2025، يوميًّا اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرّابعة من فجر اليوم التّالي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك سيتم اتخاذ تدابير السّير التّالية:

- تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.

- تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة إلى طريق المطار القديم.

- تحويل السّير القادم من المريجة- الكوكودي نحو أنفاق المطار إلى طريق المطار القديم".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".