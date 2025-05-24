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ارتفاع عدد شكاوى الانتخابات البلدية إلى 214 بينها 184 إدارية و25 إعلامية و5 أمنية

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ارتفاع عدد شكاوى الانتخابات البلدية إلى 214 بينها 184 إدارية و25 إعلامية و5 أمنية

أظهرت لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 214. وقد بلغ عدد الشكاوى الإدارية 184 والإعلام 25 والأمنية 5.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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