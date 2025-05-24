إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية

أُقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، لتبدأ عمليّة فرز الأصوات.

وفي السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "مع إقفال صناديق الاقتراع، بدأت اللّجان المولجة بفرز الأصوات يتقدّمها أربعة قضاة عملها، اثنان منها لفرز الأصوات ولجنتان أخريان لاستلام صناديق الاقتراع الّتي بدأت تصل تباعًا إلى متوسّطة حاصبيا الرّسميّة للصّبيان، إضافةً إلى موظّفين من مديريّة الأحوال الشّخصيّة وآخرين من وزارة العدل، بحضور ومشاركة رئيسَي بلديّتَي حاصبيا والماري".

وكانت قد انطلقت المرحلة الرّابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية عند السّاعة السّابعة من صباح اليوم، في ظلّ إجراءات أمنيّة مشدّدة للجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخلي، داخل وخارج مراكز الاقتراع وعلى الطّرق العامّة والفرعيّة المؤدّية إلى هذه المراكز.