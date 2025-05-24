سكاي نيوز عربية عن مصادر: تبادل أسرى محتمل بين العراق وإيران وإسرائيل قد يشمل أعضاء لحزب الله وقبطانًا بحريًا لبنانيًا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر إعلامية، قوله إنّه "هناك أنباء عن اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين أميركا وإيران".

ولفتت إلى أنّ "التبادل يشمل أعضاء من حزب الله اللبناني وقبطانًا بحريًا لبنانيًا وأكاديمية إسرائيلية روسية ومواطنًا إيرانيًا"، موضحة أنّ "الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية روسية اختُطفت في العراق عام 2023".

وذكرت أنّ "من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من أعضاء حزب الله وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة"، وقالت: "إطلاق سراح مواطن إيراني محتجز في العراق بتهم تتعلق بهجمات ضد أهداف أميركية هو جزء مركزي من الصفقة".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن سلطات العراق تعمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الباحثة الاسرائيلية-الروسية إلزابيث تسوركوف مقابل الافراج عن ايراني مسجون في العراق بتهمة قتل مواطن أميركي.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى للوكالة: "الأمر متوقف على موافقة الأميركيين لإطلاق سراح الايراني المتهم بقتل مواطن اميركي" قتل في بغداد في العام 2023.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية في العراق في آذار 2023. وفيما اتهمت إسرائيل فصيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن الأمر.

وقال المسؤولون العراقيون الثلاثة الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لحساسية القضية، إن واشنطن لم توافق حتى الآن على أحد الشروط المطروحة للافراج عن تسوركوف.

وقال أحدهم "حتى الآن، لم يوافق الأميركيون على أحد الشروط وهو الافراج عن الإيراني الموقوف بسبب قتل مواطن أميركي".

ويقبع المتهم الإيراني وأربعة عراقيين آخرين في السجن في العراق بعدما أصدر القضاء حكما بسجنهم مدى الحياة بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل بالرصاص في بغداد في تشرين الثاني 2022.