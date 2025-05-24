البابا لاوون استقبل ميناسيان وتلقى منه دعوة لزيارة لبنان: لضرورة دعم وتعزيز العيش المشترك في لبنان

دعا كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، البابا لاوون الرَّابع عشر إلى زيارة لبنان في أقرب فرصة، وذلك خلال زيارته للبابا لاوون في الفاتيكان، مؤكداً أهمية حضوره الراعوي في ظل الظروف الراهنة، وفق بيان المكتب الإعلامي في بطريركية الأرمن الكاثوليك.

وأبدى البابا لاوون الرابع عشر اهتمامًا بالغًا بخصوصية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، مشدداً على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال الاجتماع بين الجانبين، جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة. كما تناول النقاش القضايا الملحّة التي تطال لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تمرّ به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة، وفق البيان.

ويعكس هذا اللقاء "عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتزامهما المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات".