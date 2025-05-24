اندلاع حريق في احدى البواخر قبالة كورنيش الميناء- طرابلس والعمل جار على اطفائه

اندلع حريق في احدى البواخر قبالة كورنيش الميناء- طرابلس، ما تسبب بتصاعد دخان أسود كثيف غطى سماء المنطقة وأثار حالة من الهلع بين رواد الكورنيش.

هذا، وبدأت عناصر الدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق على متن الباخرة.