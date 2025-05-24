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اندلع حريق في احدى البواخر قبالة كورنيش الميناء- طرابلس، ما تسبب بتصاعد دخان أسود كثيف غطى سماء المنطقة وأثار حالة من الهلع بين رواد الكورنيش.
هذا، وبدأت عناصر الدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق على متن الباخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في احدى البواخر قبالة كورنيش الميناء- طرابلس والعمل جار على اطفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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