"النشرة": نسبة الاقتراع في محافظة النبطية بلغت 33.68% وفي محافظة الجنوب 39.73%

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الإقتراع، حتى الساعة، في محافظة النبطية بلغت 33.68 بالمئة، بينما بلغت في محافظة لبنان الجنوبي 39.73 بالمئة.

على مستوى الاقضية، بلغت نسبة الإقتراع في حاصبيا 35.40 بالمئة، بينما بلغت في جزين 41.85 بالمئة.

وفي مرجعيون، بلغت النسبة 30.59 بالمئة، بينما بلغت في بنت جبيل 26.57 بالمئة.

في النبطية، بلغت النسبة 41.35 بالمئة، وفي صور 36.95 بالمئة، وفي صيدا 41.80 بالمئة.