سلطات الأردن أحبطت تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة داخل إطار مركبة شحن، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية- بترا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن العاملين في الإدارة، وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي مع سوريا، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة.

وأضاف أن معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، بالتنسيق مع أشخاص داخل الأردن، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

وتمت متابعة تلك المعلومات وتحديد المركبة والأشخاص الذين سيتسلّمون المخدرات داخل الأردن. وفور وصول مركبة الشحن، تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل أحد الإطارات على 200 ألف حبة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك، تمت مداهمة موقع وجود الشخصين المكلّفين باستلام المخدرات، وأُلقي القبض عليهما.

وفي قضية أخرى، داهمت قوة أمنية من الإدارة إحدى المزارع في البادية الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه، وبتفتيش المكان عُثر على 18 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى خمسة أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، وكمية من الذخيرة الحية.