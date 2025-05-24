"لوفيغارو" الفرنسية: عودة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى جنوب البلاد بعد انقطاع واسع سببه عمل تخريبي

افادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن "عودة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى جنوب البلاد بعد انقطاع واسع سببه عمل تخريبي". وكانت قد افادت نقلا عن مصدر فرنسي تأكيده أن "انقطاع التيار الكهربائي في جنوب البلاد اليوم كان عملا تخريبيا متعمدا".

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