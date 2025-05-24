يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي: عرضنا اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي، "اننا لم نتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها"، موضحا "اننا عرضنا اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي".

واضافت الصحيفة ان "الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران".