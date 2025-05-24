أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 44 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، مشيرًا إلى أنّ 25 قتيلًا منهم جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إسرائيل قصفها على قطاع غزة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات إضافية إلى غزة، في وقت تتواتر فيه تهديدات المسؤولين الإسرائيليين باحتلال المزيد من الأراضي في القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "لواء كفير" انضم للقتال في قطاع غزة، وبذلك باتت 3 ألوية نظامية تشارك في العمليات البرية وهي كفير وغولاني وناحال.