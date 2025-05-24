أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن سقوط 44 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، مشيرًا إلى أنّ 25 قتيلًا منهم جنوبي القطاع.
ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه إسرائيل قصفها على قطاع غزة.
ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات إضافية إلى غزة، في وقت تتواتر فيه تهديدات المسؤولين الإسرائيليين باحتلال المزيد من الأراضي في القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "لواء كفير" انضم للقتال في قطاع غزة، وبذلك باتت 3 ألوية نظامية تشارك في العمليات البرية وهي كفير وغولاني وناحال.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.